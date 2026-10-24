Picerno-Salernitana, febbre granata: settore ospiti già sold-out Gli uomini di Cosmi non saranno soli al Curcio

AGGIORNAMENTO 10.40 - Poco più di una decina di minuti. I 630 tagliandi per il settore ospiti del Donato Curcio in vista di Picerno-Salernitana sono andati in fumo. La prevendita per la sfida di lunedì sera si è consumata in una manciata di minuti. La trasferta logisticamente agevole e l'assenza di limitazioni ha favorito il tutto esaurito.

09.30 - Arriva l'annuncio della Salernitana. Il club granata comunica l'avviso sulla prevendita dei biglietti del settore ospiti per assistere alla partita AZ Picerno-Salernitana, in programma lunedì 26 ottobre alle 20:30 allo stadio Donato Curcio. I tagliandi saranno in vendita a partire dalle 10:00 di oggi e fino alle 19:00 di domani – domenica 25 ottobre – al costo di 15 euro più diritti di prevendita presso tutte le ricevitorie del circuito GO2. Ai residenti a Salerno e provincia è consentito l’acquisto dei biglietti esclusivamente nel settore ospiti.