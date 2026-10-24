Maxi-incendio a Nocera Inferiore: evacuati 60 appartamenti Alcune persone sono state colte da malore per inalazioni da fumo

Un grosso incendio è divampato nei pressi della stazione ferroviaria di Nocera Inferiore, precisamente in un appartamento situato al primo piano di uno stabile in Piazza Trieste e Trento. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo che si è rapidamente propagata all'interno della tromba delle scale, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso e di evacuazione degli inquilini. Alcuni residenti, per sfuggire al fumo, si sono rifugiati sui balconi dell'edificio in attesa di essere messi in salvo.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con le squadre del distaccamento locale e del distaccamento di Sarno oltre a 2 autobotti per il rifornimento idrico, 2 autoscale per il recupero delle persone bloccate ai piani superiori e un carro bombole per garantire il ricambio d'aria degli operatori impegnati all'interno dello stabile.

Al momento sono circa 60 gli appartamenti fra quelli evacuati e quelli in corso di evacuazione.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione dell'ordine pubblico, unitamente ai sanitari del 118. Si registrano alcune persone colte da malore a causa delle inalazioni di fumo o dello spavento; al momento non sono note le generalità né il quadro clinico dettagliato dei coinvolti. La situazione è in costante evoluzione e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono tuttora in corso.

