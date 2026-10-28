Sequestrati quasi 60mila prodotti non sicuri, tra cui molti giocattoli

I controlli della Guardia di Finanza: denunciato il titolare di un negozio

sequestrati quasi 60mila prodotti non sicuri tra cui molti giocattoli
Pagani.  

Il 21 ottobre gli ufficiali di polizia giudiziaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e della Compagnia di Cava de' Tirreni hanno denunciato il titolare di un esercizio commerciale di Pagani. Le accuse sono contraffazione di merce e ricettazione. Il controllo rientrava nell'attività di contrasto alla contraffazione e alla vendita di prodotti non sicuri.

GLI ARTICOLI CONTRAFFATTI SEQUESTRATI

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, sono stati sequestrati 22.358 articoli contraffatti. Si tratta soprattutto di carte da gioco, cappelli e foulard con marchi di noti brand.

I PRODOTTI PRIVI DEI REQUISITI DI SICUREZZA

Sono stati inoltre sequestrati 36.505 prodotti privi dei requisiti di sicurezza e della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa nazionale ed europea di settore. Tra questi c'erano numerosi giocattoli chiamati "Ravioli Squishy", ritenuti potenzialmente pericolosi perché conterrebbero al loro interno una sostanza acida.

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