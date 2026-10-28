Sequestrati quasi 60mila prodotti non sicuri, tra cui molti giocattoli I controlli della Guardia di Finanza: denunciato il titolare di un negozio

Il 21 ottobre gli ufficiali di polizia giudiziaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e della Compagnia di Cava de' Tirreni hanno denunciato il titolare di un esercizio commerciale di Pagani. Le accuse sono contraffazione di merce e ricettazione. Il controllo rientrava nell'attività di contrasto alla contraffazione e alla vendita di prodotti non sicuri.

GLI ARTICOLI CONTRAFFATTI SEQUESTRATI

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, sono stati sequestrati 22.358 articoli contraffatti. Si tratta soprattutto di carte da gioco, cappelli e foulard con marchi di noti brand.

I PRODOTTI PRIVI DEI REQUISITI DI SICUREZZA

Sono stati inoltre sequestrati 36.505 prodotti privi dei requisiti di sicurezza e della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa nazionale ed europea di settore. Tra questi c'erano numerosi giocattoli chiamati "Ravioli Squishy", ritenuti potenzialmente pericolosi perché conterrebbero al loro interno una sostanza acida.