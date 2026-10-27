Salernitana, l'indiscrezione di Granatissimi: sul taccuino anche Di Bari Domani nuovi contatti con la proprietà per la scelta del tecnico

Ci sarebbe anche il nome di Vito Di Bari sul taccuino della Salernitana per raccogliere l’eredità di Serse Cosmi. L’indiscrezione è stata rilanciata nel corso di Granatissimi, l’approfondimento settimanale di Ottochannel canale 16, condotto da Carla Polverino. Il 43enne ha da poco terminato la sua esperienza sulla panchina del Casarano (è stato esonerato dopo la sconfitta di Cava de’ Tirreni) ma, da regolamento, potrebbe tornare subito ad allenare. Potrebbe essere il profilo giovane richiesto da Danilo Iervolino a cui spetterà l’ultima parola sul futuro allenatore della Salernitana.

Al momento la scelta non è stata ancora fatta e sul tavolo ci sono diversi nomi. Emanuele Troise, dopo i contatti di questa mattina, attende una chiamata dalla società per capire se ci siano margini per l’accordo. Discorso simile per Fabio Prosperi, nome che piace al direttore sportivo Daniele Faggiano e che in questi mesi ha visto spesso dal vivo le partite della Salernitana (anche lunedì sera era a Picerno). Nel toto-nomi è finito anche Raffaele Biancolino, ancora sotto contratto con l’Avellino dopo l’esonero della passata stagione. Molto complessa l’ipotesi Mimmo Toscano che ha lavorato due anni fa a Catania con Faggiano ma che chiede garanzie sia contrattuali che tecniche.

Domani sono previsti nuovi contatti, intanto sarà ancora Giuseppe Scurto a dirigere la doppia seduta di allenamento sul prato del Mary Rosy: al momento sarebbe esclusa la possibilità di una “promozione” per l’allenatore in seconda che nel pomeriggio ha avuto un colloquio prima con Antonino Barillà (collaboratore del ds) e poi con Daniele Faggiano e Gennaro Alfano.