Salernitana Academy, presentato il nuovo progetto del settore giovanile "Vogliamo far crescere giovani talenti col sogno di vestire la maglia granata"

Grande entusiasmo per l’evento di presentazione ufficiale del progetto Salernitana Academy, tenutosi questo pomeriggio al centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano. Un’avventura ambiziosa fortemente voluta dal settore giovanile dell’U.S. Salernitana 1919 e dalla proprietà del club per costruire una rete di collaborazione stabile e strutturata con le società del territorio. Alla presenza delle società affiliate, di tanti calciatori in erba e di un folto pubblico, ne hanno illustrato i dettagli il responsabile del settore giovanile granata, Cristoforo Barbato, e il responsabilità dell’attività di base, Fabio Di Giacomo.

Sono intervenuti anche Anna Nobile (responsabile marketing Maximall) che ha portato i saluti dei vertici della struttura e Salvatore Ciliberti (responsabile commerciale Givova per la Campania), che ha ribadito l’importante sostegno dell’azienda all’iniziativa da parte dell’official technical partner dell’U.S. Salernitana 1919. L’obiettivo di Salernitana Academy – che parte ufficialmente a novembre – è quello di promuovere la crescita tecnica e umana dei giovani calciatori, la formazione degli staff tecnici e dirigenziali, l’uniformità metodologica e la valorizzazione dei talenti locali, rafforzando al tempo stesso un concetto importante: il senso di appartenenza alla casacca granata. “Vogliamo che i ragazzi di Salerno e provincia crescano con il sogno di indossare la casacca della Salernitana un giorno. La proprietà è molto attenta a questa iniziativa, il dottor Iervolino ci sostiene in tutto. Ci tiene tanto e cercheremo di non deluderlo in questo progetto, come nello sviluppo del settore giovanile”, afferma Cristoforo Barbato.

Due centri tecnici – Cilento Academy e Sapri Soccer School Cilento – e altre sette scuole calcio affiliate (Pontecagnano Academy, Scuola Calcio Giffoni Salvatore Anselmo, ASD Bruscolotti, Real Filetta Pezzano, Pro Salerno, L.IN.G. Mondo Nazione e Sanseverinese): Salernitana Academy sostiene le società stesse per promuoverne la crescita. “Abbiamo istituito due centri tecnici nel Cilento. – ricorda Barbato – Da un’indagine che abbiamo fatto si evince che in quel territorio c’è tanto talento e la Salernitana è molto radicata. Tuttavia, i genitori trovano difficoltà ad accompagnare i ragazzi ad allenarsi a Salerno, a causa delle distanze. Vorremmo far confluire i ragazzi più talentuosi del territorio nei centri tecnici e farli crescere con il modello Salernitana per facilitare un loro approdo nel nostro settore giovanile, quando avranno l’età giusta”.

Tra le novità, il torneo Salernitana Academy Cup per la categoria Under 13, che si svolgerà in versione invernale e poi estiva tra le società affiliate, e i Salernitana Academy Summer Camp, programmati presso le strutture delle società affiliate con la collaborazione del settore giovanile dell’U.S. Salernitana 1919. Il fulcro del progetto, però, resta lo sviluppo condiviso: crescono le scuole calcio, cresce il serbatoio di giovani talenti per il sodalizio granata. “Invieremo periodicamente i nostri tecnici e dirigenti per affiancare le scuole calcio e trasmettere il nostro metodo. Non dobbiamo rimanere ancorati sulle nostre posizioni ma guardare al futuro. Promuoviamo un rapporto con le affiliate che permetta di condividere metodologie e principi di gioco del nostro settore giovanile, portando avanti un’idea che col tempo speriamo produca risultati. Non abbiamo bisogno di un giocatore che esordisca e basta, bensì di portare con il tempo più giovani, magari di Salerno, che possano giocare con continuità nella Salernitana. – aggiunge il responsabile del settore giovanile granata – Faremo anche raduni dedicati esclusivamente alle società affiliate, porteremo i ragazzi dalle affiliate ad allenarsi con le nostre squadre. Abbiamo chiesto alle scuole calcio aderenti di concentrarsi sulla categoria under 8/9 per non andare in competizione e lavorare sinergicamente al fine di portare linfa vitale al nostro settore giovanile”.