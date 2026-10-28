Crisi Salernitana, Iervolino chiamato a scegliere il tecnico: i nomi sul tavolo Lungo summit in serata tra le anime dirigenziali: si attende la svolta

Un summit a distanza, questa volta legato solo all'area sportiva. La Salernitana deve rompere gli indugi e in giornata conta di stringere per il nuovo allenatore che raccoglierà l'eredità di Serse Cosmi. Dopo la giornata interlocutoria di ieri, con le prime chiamate e i sondaggi per valutare le disponibilità (tante) per la panchina granata, ieri sera il lungo meeting a distanza fra Danilo Iervolino, il responsabile dell'area operativa Gennaro Alfano e il direttore sportivo Daniele Faggiano. "Serve scegliere bene, non possiamo commettere errori", ha ripetuto il ds all'uscita dal Centro Sportivo Mary Rosy.

Le candidature

Le prime riflessioni sono legate anche sul tipo di allenatore. Se si dovesse puntare sull'esperienza, in pole position c'è Mimmo Toscano che ha lavorato due anni fa a Catania con Faggiano ma che chiede garanzie sia contrattuali che tecniche. Sondato già nelle scorse settimane anche Vincenzo Vivarini. Diverso il discorso invece se si dovesse ragionare in prospettiva. Fabio Prosperi, nome che piace al direttore sportivo Daniele Faggiano e che in questi mesi ha visto spesso dal vivo le partite della Salernitana. Emanuele Troise attende una chiamata dalla società per capire se ci siano margini per l’accordo. In serata contatti con Vito Di Bari e Giorgio Gorgone. Il primo ha incassato l'esonero con il Casarano settimana scorsa, il secondo è scottato dalla delusione con il Catanzaro. La Salernitana ci pensa.