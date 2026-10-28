Crisi Salernitana, attesa per la decisione del club: Scurto guida la 'doppia' Squadra in campo agli ordini del vice di Cosmi. Faggiano arriva al Mary Rosy

L'indirizzo è ancora da decifrare. La Salernitana s'interroga ancora sul futuro allenatore. Pochi minuti fa, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha fatto capolino al Centro Sportivo Mary Rosy. Una nuova giornata di riflessione, con il club granata che spera di poter uscire dall'impasse e decidere il nuovo corso. Il summit di ieri sera fra Danilo Iervolino, Daniele Faggiano e Gennaro Alfano ha prodotto una prima lista di nomi. La palla passa però al patron. Mimmo Toscano rappresenta la garanzia, l'usato sicuro ma le richieste sono lontane dalle prospettive del club. Faggiano spingerebbe per l'ex Catania. Emanuele Troise, dopo i contatti di questa mattina, attende una chiamata dalla società per capire se ci siano margini per l’accordo. Discorso simile per Fabio Prosperi, nome che piace al direttore sportivo. Nella serata di ieri anche le candidature di Vito Di Bari e Giorgio Gorgone.

Squadra in campo

Intanto, la clessidra brucia giorni e la Salernitana si ritrova fra quattro giorni a dover scendere nuovamente in campo, questa volta contro il Savoia in un Arechi che si preannuncia lontano dal calore dei giorni migliori. Anche oggi doppia seduta agli ordini di Giuseppe Scurto. Il tecnico resta al momento la soluzione interna se non dovessero arrivare sviluppi sul fronte nuovo allenatore.