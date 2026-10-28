Avversari Salernitana, il Savoia riprende a correre: battuto il Sorrento I campani rialzano la testa e si preparano a sfidare la Salernitana

Accontanate le tensioni. Dopo lo scontro con i tifosi e la nota durissima di Emanuele Filiberto di Savoia, il Savoia ritorna a vincere. Un primo tempo con due fiammate ha permesso ai bianconeri di battere il Sorrento e accedere ai quarti di Coppa Italia. Decisive le reti di Riccardi e Polizzi per il 2-0 finale. Domenica per il Savoia sarà ancora derby ma con la Salernitana.

Partita equilibrata, con tanti sussulti da una parte e dall'altra. Del Sorbo al 13′ ha messo in corner un destro dell’ispirato ex Riccardi. Replica ospite con un cross di Crecco sul quale Portanova ha anticipato sia Starita che Paglino. Al 24′ Savoia avanti proprio con Riccardi su assist di Polizzi. Protese degli ospiti per un netto fallo su Parker non sanzionato. Poco dopo gran salvataggio di D’Amore su un destro a botta sicura di Parker. Al 39′ il raddoppio di Polizzi: palla persa dal Sorrento a centrocampo e gran mancino a giro dell’esterno oplontino.

Ad inizio ripresa la furia degli ospiti, con il colpo di testa a lato di Parker su corner di Bacci. Dal quarto d’ora rossoneri con il 4-3-3. Annullato al 21′ uno splendido gol a Potenza su assist al bacio di Starita per posizione di fuorigioco. Solo esterno della rete per Cangianiello al 35′. Nel finale, su azione d’angolo palo di Evangelisti con una bella spizzata di testa.

Fonte foto: Sorrento calcio