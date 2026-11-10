Scoperto un laboratorio abusivo di fuochi pirotecnici: scatta il maxi sequestro L'operazione della Finanza: sigilli ad oltre 200 ordigni, un arresto

Nei giorni scorsi gli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza della Compagnia di Cava de' Tirreni hanno arrestato un uomo per produzione e detenzione di esplosivi. L'attività è stata coordinata dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno.

IL LABORATORIO ABUSIVO NEL CASOLARE

Nel corso dell'attività, svolta nel comune di Siano, sono stati sequestrati 202 ordigni esplosivi artigianali, circa 5 chilogrammi di polvere da sparo e materiale destinato al confezionamento di altri ordigni. Il materiale era custodito in un laboratorio pirotecnico abusivo, ricavato in un casolare all'interno di un complesso residenziale. Qui gli ordigni venivano confezionati e conservati.

LA POLVERE DA SPARO NASCOSTA NEL TERRENO

La polvere da sparo, invece, era nascosta in un terreno adiacente, nella disponibilità dello stesso uomo.