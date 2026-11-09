Altamura-Cavese 2-2, Minaj regala un punto d'oro nel finale I metelliani riprendono due volte i pugliesi e stoppano la striscia di due ko di fila

La Cavese spezza la striscia di sconfitte consecutive e si prende un punto d’oro. Ad Altamura i metelliani hanno la forza di reagire due volte allo svantaggio, trovando prima con Orlando e poi all’88’ con Minaj un punto d’oro (2-2). La Cavese sale così a quota 16 punti, a ridosso della zona playoff.

Masitto infoltisce il centrocampo inserendo Esposito e avanzando Orlando accanto a Fusco. Pronti-via e l’Altamura si scuote subito: Bocic colpisce il palo da ottima posizione (3’). La partenza per Masitto è segnata anche dal problema fisico di Awua, costretto al cambio (9’). Al suo posto c’è Visconti. Bocic chiama Boffelli al miracolo (13’), ma appena un minuto dopo ci pensa Dipinto ad infilare l’estremo difensore (14’). La Cavese però si accende e spinge: Macchi chiama Perucchini al miracolo, poi Orlando trova il colpo del pari (24’). Il momento è positivo per gli aquilotti che con Sava (32’) e con Fusco (39’) va due volte vicino al vantaggio. La ripresa si apre con lo squillo di Orlando (50’). Curcio va vicino al gol (55’). Il forcing dei pugliesi viene premiato: sfonda a destra la squadra di Raffaele con il cross di Rosafio per l'arrivo del centrocampista che addirittura di tacco anticipa Peretti e batte Boffelli (60’). Un gol che taglia le gambe ai metelliani che solo nel finale si scuotono e mettono alle corde i pugliesi: Minaj prima è egoista calciando fuori (82’), poi trova il pari su cross profondo di Diarrassouba (88’).