Casertana-Salernitana, si va verso le limitazioni per i tifosi granata

Il Viminale rimanda la decisione al Casms

casertana salernitana si va verso le limitazioni per i tifosi granata
Salerno.  

Nuovo possibile stop. Casertana-Salernitana, gara valida per la qundicesima giornata di Serie C, è stata inserita tra i match la cui valutazione è stata rinviata al CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive. Questa la decisione del Viminale e che va verso pesanti limitazioni per il derby del Pinto. Non inizierà, dunque, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio Pinto, in attesa della decisione finale.

Ultime Notizie