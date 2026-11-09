Casertana-Salernitana, si va verso le limitazioni per i tifosi granata Il Viminale rimanda la decisione al Casms

Nuovo possibile stop. Casertana-Salernitana, gara valida per la qundicesima giornata di Serie C, è stata inserita tra i match la cui valutazione è stata rinviata al CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive. Questa la decisione del Viminale e che va verso pesanti limitazioni per il derby del Pinto. Non inizierà, dunque, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio Pinto, in attesa della decisione finale.