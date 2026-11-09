Salernitana, ripresa anticipata al Mary Rosy: Faggiano tiene tutti a rapporto Confronto tra ds e squadra, la società valuta il ritiro o doppie sedute di lavoro

Dopo la sconfitta subita sul campo dell'Inter Under 23 e le contestazioni divampate in città, la Salernitana ha ripreso la preparazione al centro sportivo Mary Rosy. La società ha deciso di anticipare di un giorno l'inizio della preparazione, anche per dare un segnale al gruppo. Prima d'iniziare l'allenamento, nel chiuso dello spogliatoio, è stato il direttore sportivo Daniele Faggiano a parlare ai calciatori, richiamandoli alle proprie responsabilità e mettendo in evidenza tutto ciò che non ha funzionato in queste settimane. Dalla società è arrivato anche l'invito alla compattezza, evitando comportamenti che potrebbero alimentare il malumore della piazza.

La speranza è che già domenica contro il Catania possa arrivare una risposta sul campo. Il percorso di avvicinamento al match contro gli etnei potrebbe essere caratterizzato da qualche decisione forte: un ritiro anticipato o doppie sedute di lavoro come accaduto già dopo la sconfitta di Picerno. Di Bari dal canto suo potrebbe varare una mini rivoluzione, lanciando nella mischia quei calciatori che in questa fase sono apparsi più liberi dal punto di vista mentale.