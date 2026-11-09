Salernitana, si va verso il ritiro pre-Catania: le ultime Si va verso la soluzione per preparare al meglio la sfida con gli etnei

La decisione sembra avere una direzione chiara. Dopo giorni di riflessioni, la Salernitana vara l’ipotesi del ritiro per preparare al meglio la sfida con il Catania. Dopo il vento di burrasca post sconfitta con l’Inter Under 23 e il discorso del direttore sportivo Faggiano alla squadra nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy, il club sarebbe pronto a varare una nuova iniziativa. Un ritiro in provincia ma con sede sempre il quartier generale di Pontecagnano Faiano come centro degli allenamenti. Una scelta che sembra aver trovato la quadra dopo lunghe riflessioni interne, con il ds Faggiano che avrebbe spinto già per un ritiro da sabato scorso.