Altamura-Cavese 2-2, Masitto: "Non possiamo sempre regalare gol" Il tecnico metelliano dopo il pari in Puglia: "La rimonta è un segnale positivo, dobbiamo crescere"

Il pari è d'oro. Lo sa bene la Cavese che esce indenne da Altamura (2-2) dopo una doppia rimonta. Decisivo il gol di Minaj all'88', fondamentale per frenare la corsa del club allenato dll'ex Salernitana Giuseppe Raffaele ma soprattutto per stoppare la marcia di sconfitte consecutive che aveva messo pressione sugli aquilotti. Il giudizio di Cristiano Masitto a fine gara è rivolto però soprattutto alle disattenzioni dei blufoncè seppur la scossa lasci ben sperare: "È un pareggio importante, anche per come è arrivato. Abbiamo incontrato una squadra che sta bene, nel suo momento migliore. Siamo andati sotto due volte e l'abbiamo recuperata. Questo è un bellissimo segnale".

"Regaliamo gol sempilci"

La rabbia dell'allenatore, tuttavia, riguarda soprattutto la fase difensiva. «Non possiamo concedere sempre dei gol troppo semplici, perché ci complichiamo la vita. Su questo aspetto sono molto arrabbiato, e lo siamo tutti. Anche i giocatori sono arrabbiati perché regaliamo troppo. Subiamo uno schiaffo e poi abbiamo tre o quattro occasioni importanti. Se questo deve essere il processo di crescita, ben venga, però bisogna dare una sterzata importante alla fase difensiva».