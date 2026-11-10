Salernitana, il tifo alza la voce: possibile iniziativa pre-Catania Tempo scaduto: il mondo del tifo è pronto ad alzare la voce in vista del match di domenica

Una riunione nel tardo pomeriggio di ieri per provare a lanciare l’ennesimo segnale. Mentre la Salernitana s’interrogava su luogo e partenza del possibile ritiro pre-Catania, la tifoseria organizzata della Bersagliera faceva il punto della situazione. La delusione per la sconfitta con l’Inter Under 23 è stata manifestata con gli striscioni a firma dei diversi gruppi che tra sabato e domenica sono diventati virali. Messaggi forti, pronti ad essere ribaditi anche domenica sia prima che durante la sfida con gli etnei.

La possibile iniziativa

Le anime del tifo sono pronte ad aumentare i decibel e a far sentire forte il proprio dissenso per un momento negativo che ha travolto la squadra, con ripercussioni fortissime sulla classifica. Si pensa ad un possibile corteo prima del fischio d’inizio dell’Arechi, così come ad un’iniziativa sugli spalti a gara iniziata. Valutazioni in corso ma la volontà di far sentire la propria voce alla società è fortissima.