Salernitana, sliding-doors Cabianca: da possibile acquisto sul gong ad ex L'esterno avrebbe voluto risposare la causa granata ma la chiamata non arrivò. Longo lo aspetta

Ultimi giorni di mercato. Nei convocati di Parma-Cremonese, valida per la Coppa Italia, manca il nome di Eddy Cabianca. La Cremonese, dopo averne osservato la crescita durante l’esperienza con la maglia della Salernitana (imponendo un riscatto altissimo dopo la cessione in prestito), e valutato il percorso in ritiro agli ordini di Giampaolo, sceglie per una nuova esperienza annuale altrove. Per Cabianca il primo pensiero va subito a Salerno. Cosmi, che lo aveva atteso e poi fatto diventare un perno a cavallo fra regular season e playoff, lo aspetta a braccia aperte. La candidatura arriva a Daniele Faggiano, alle prese però con altre soluzioni di mercato e con il problema della lista over. Il telefono però non suona. Un’attesa che diventa terreno fertile per l’inserimento di altre squadre. A bruciare tutti sul tempo è il Catania: prestito con diritto di riscatto e accordo fatto in fretta e furia.

Il ritorno da ex

Da possibile acquisto sul gong a ritorno da ex. Eddy Cabianca combatte con i soliti problemi muscolari che lo attanagliano ormai da mesi. Si è fermato settimana scorsa per un problema che lo aveva messo in dubbio per il match dell’Arechi. Le parole di Longo nel post-Sorrento inducono all’ottimismo. Cabianca vuole tornare, riassaporare il calore dell’Arechi, seppur con una maglia diversa. E’ rimasto legato alla piazza e alla tifoseria che lo ha coccolato durante una stagione costellata da infortuni: col Crotone, 10 novembre 2025, uscì dal campo in lacrime. Lesione muscolare e ritorno in primavera. Il gol col Latina a scacciare via la paura. Ora vestirà un’altra maglia. Ma l’Arechi lo attende per applaudirlo.