Il 14 novembre il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Cava de' Tirreni ha arrestato un uomo per violazione del divieto di avvicinamento ai familiari. Lo rende noto la Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Secondo la ricostruzione della Polizia giudiziaria, l'uomo sarebbe stato individuato nei pressi dell'abitazione delle persone offese, nonostante la misura cautelare a suo carico che gli vietava di avvicinarsi a loro.