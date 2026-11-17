Ex Salernitana, Fusco lancia la Cavese e ora fa gola anche all'Avellino Cinque gol in questo avvio, irpini e Cesena lo seguono. "E papà Luca corregge i miei errori"

«L’obiettivo è sempre migliorarsi, poi vediamo e speriamo di raggiungere la salvezza il prima possibile». Testa sulle spalle. In fondo, non si diventa ‘dottori del gol’ per caso. Gerardo Fusco si gode il magic moment personale ma che fa rima anche con una Cavese che sprinta, sogna la salvezza ma si gode anche quella zona playoff che fa gola. Un rendimento importante che passa anche dai gol del centravanti scuola Salernitana, alle prese con la possibile consacrazione. Fin qui ha fatto parlare lo score, con cinque gol e due assist nelle prime quattordici presenze che sono un bottino importantissimo. Il sogno personale è la doppia cifra, da affiancare alla permanenza in C dei metelliani.

I consigli di papà Luca

Fusco però, recentemente diventato anche dottore presso l’Università degli Studi di Salerno, resta con i piedi per terra. Umiltà e ambizioni, proprio come papà Luca, bandiera della Salernitana e supporto preziosissimo in questo avvio di carriera: «Papà fin da subito mi ha lasciato sempre molto tranquillo e libero. Mi dà consigli molto semplici: a volte rivediamo alcune azioni delle partite e mi fa notare dove avrei potuto fare qualcosa di diverso. Sono cose che poi ritrovo in campo. Per fortuna non mi pressa e sono contento del rapporto che abbiamo anche in questo senso».

Il mercato

In estate il Cesena si fece avanti senza fortuna. Ora Fusco si è preso la scena ed è entrato nel mirino anche dell’Avellino che ci fa un pensierino: «Non mi sono mai fatto portar via dalle voci. Finché sono stato giocatore della Cavese, e sono ancora giocatore della Cavese, non ho mai pensato ad altro. Quando mi è arrivata la possibilità di rinnovare sono stato felicissimo, perché qua la società ha molta fiducia in me. Non ho mai avuto nessun dubbio sul rimanere qui a Cava».