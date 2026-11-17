Salernitana, Celiento da leader. E quel gesto che rievoca Gattuso Lo scontro con Quaini e le mani alla testa hanno rievocato il celebre Gattuso-Davids

Cuore del secondo tempo. La tensione agonistica in Salernitana-Catania fa registrare picchi interessanti, fra la fame della Salernitana di uscire dalla crisi e il desiderio del Catania di non cadere nuovamente in trasferta. Daniele Celiento e Alessandro Quaini si scontrano in mezzo al campo. Un contrasto fisico dal quale le scintille diventano ben presto fiamme sportive. I due giocatori si rialzano e arrivano ad un duro confronto "muso a muso". Celiento si porta le mani alla testa. Complici gli spalti silenziosi dell'Arechi, i microfoni a bordo campo hanno catturato chiaramente la frase ripetuta tre volte dal difensore granata al centrocampista rossazzurro: "Ti sfondo, ti sfondo, ti sfondo".

Il paragone

L'Arechi apprezzerà successivamente il gesto, con foto e video che diventano virali. Un segnale di carica, quello del difensore con la maglia numero cinque, che ha ricordato un'immagine simile con un giovanissimo Gennaro Gattuso protagonista. Fischio d'inizio di Salernitana-Juventus. Con il mediano che lanciò un messaggio chiarissimo ad Edgar Davids. Testimonianza della verve di tutt'altra caratura per un campione d'Europa col Milan e del Mondo con la sua Nazionale.

La carica

Tempi che furono. Ora la Salernitana è mestamente in serie C ma spera di ripartire dopo un momento difficile. E si aggrappa anche a segnali potenti come quelli di Celiento. Il numero cinque non è mai mancato sotto il profilo temperamentale e soprattutto caratteriale. Da penultimo innesto del mercato estivo a uomo in più. E quell'abbraccio al 96' con Di Bari, seguita dalle parole pronunciate quando la squadra si è ritrovata in cerchio subito dopo il fischio finale, bastano per sottolineare la sua centralità nel mondo Salernitana.