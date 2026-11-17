Salernitana, il 'derby' di Di Tacchio: e quel dietrofront che ferì Faggiano Faggiano lo puntò sul gong del mercato, poi la scelta di trasferirsi a Caserta

Riavvolgere il nastro. Gong del calciomercato estivo. La Salernitana fa il suo proprio bilancio con il direttore sportivo Daniele Faggiano. Arriva un'ammissione, quasi a sorpresa: "Lasciar partire Di Vico è stato forse un errore, ma posso dire che c’era un accordo con un calciatore e che eravamo convinti di aver chiuso la trattativa. Ha fatto un passo indietro scegliendo un’altra destinazione e questo ha rappresentato una grossa delusione per me".

Il rifiuto di Di Tacchio

In quella Salernitana che peccava (e pecca tutt'ora) di fisicità in mezzo al campo, Daniele Faggiano si era detto pronto a correre ai ripari. Il ds granata aveva puntato Francesco Di Tacchio, ex capitano granata, lasciatosi non senza dissapori con il Catania dopo l'avvento proprio sotto il controllo dell'attuale uomo mercato della Salernitana. Una lunga trattativa e poi il dietrofront, scegliendo la Casertana. Troppo poco il tempo per correre ai ripari, lasciando inalterate le gerarchie in mediana nonostante il grave stop di De Boer.

L'annata

Sarà avversario dunque venerdì sera contro una squadra che ha rappresentato un pezzo importante della sua carriera. 124 presenze in gare ufficiali condite da sei gol e sei assist. Una promozione in serie A, le sue mani provvidenziali in quel pomeriggio di Ascoli quando Salerno trattenne il fiato dopo il malore che sorprese Dziczek. Poi la salvezza del "7 per cento". Con la Casertana è diventato pian piano centrale nelle scelte di Stellone, con uno score di undici presenze su undici con i falchetti, dopo il cameo iniziale con il Catania prima dell'addio.