Femminicidio ad Angri: rintracciato e sottoposto a fermo il figlio 28enne Svolta nelle indagini: il giovane era in un B&b di Napoli vicino alla stazione

È stato rintracciato e sottoposto a fermo d'indiziato di delitto per omicidio aggravato il figlio 28enne della donna di 50 anni che lunedì era stata rinvenuta cadavere in un'abitazione di Angri. Sul corpo della vittima erano stati riscontrati diverse ferite d'arma da taglio. Le indagini, condotte dai carabinieri della sezione operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e coordinate dalla Procura della Repubblica nocerina, erano state indirizzate subito in questa direzione. Il 28enne, nelle ore immediatamente successive all'omicidio, era risultato irreperibile.

I carabinieri lo hanno individuato presso un bed and breakfast nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli. Nel corso del successivo trasferimento in caserma, ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità. La Procura di Nocera Inferiore ha, pertanto, provveduto ad iscriverlo nel registro degli indagati, emettendo il decreto di fermo. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, compreso l'interrogatorio del fermato da parte del sostituto procuratore che coordina le indagini. Il provvedimento cautelare dovrà, poi, essere sottoposto a convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.