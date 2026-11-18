Salernitana, Lescano scivola nelle gerarchie. Ma il Pinto gli porta bene Il dieci potrebbe partire dalla panchina anche al Pinto, lì dove realizzò l'ultimo gol fuori casa

Una data, 10 maggio 2026. Facundo Lescano piomba sull’assist di Franco Ferrari e ammutolisce il Pinto. Un gol pesantissimo, l’inizio di settanta minuti da applausi della Salernitana a Caserta, indirizzando il discorso qualificazione. Quello ai rossoblu resta l’ultimo sussulto in trasferta. Da allora quattro gol, uno al Ravenna nel turno successivo playoff, gli altri tre in questo avvio di stagione, tutti però all’Arechi. Fotografia nitida di una stagione lontana dagli score della punta argentina, alle prese con un prima parte di stagione complicata.

Verso una nuova esclusione

Dopo il calcio di rigore con il Savoia, Di Bari ha sorpreso con il Catania. Fuori il numero dieci, attacco ‘light’ con D’Ursi e Achik. Mossa vincente, con Lescano in campo nella parte finale per provare a far salire la squadra, dare centimetri sugli assalti su palla inattiva. Anche con la Casertana dovrebbe partire dalla panchina, con il tecnico che dovrebbe ripartire da D’Ursi e Achik. Per Lescano dunque nuovo impiego part-time, in quello stadio che rievoca dolci ricordi.