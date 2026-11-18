Omicidio Avallone, possibile svolta: indagati due insospettabili Nell'inchiesta un giornalista ed un'insegnante

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Walter Avallone, il vigilantes 55enne ucciso lo scorso 13 ottobre in località Trentova, ad Agropoli. La Procura di Vallo della Lucania ha iscritto sul registro degli indagati due persone, un giornalista ed un'insegnante - legati da un vincolo sentimentale - dei quali non sono stati forniti i nomi.

Due “insospettabili”, indagati per omicidio volontario. La notizia, anticipata dal quotidiano “La Città”, trova conferma negli ambienti investigativi. Nei giorni scorsi i carabinieri del Ris hanno eseguito un decreto di perquisizione ma nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti tecnici sulle tracce rinvenute all'interno della vettura del 55enne.

L'uomo era stato ucciso con un colpo di pistola alla gola. Le indagini nelle scorse settimane avevano già subito un'accelerata, seguendo una nuova pista. Grazie all'acquisizione di nuove telecamere, si era potuto individuare in maniera più definita il volto del responsabile. I carabinieri hanno lavorato intensamente anche per ricostruire il percorso di abbandono dal luogo del delitto e l'eventuale presenza di complici. Ora, dopo il decreto di perquisizione eseguito dai Ris, si apre una nuova fase investigativa.