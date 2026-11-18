Tragico incidente sull'autostrada A2, perde la vita un 62enne L'impatto è avvenuto tra gli svincoli di Campagna e Contursi Terme

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Campagna e Contursi Terme, in direzione sud.

Giunti sul posto, i caschi rossi del distaccamento di Eboli hanno operato per estrarre dalle lamiere un uomo di 62 anni rimasto incastrato nell’abitacolo. Nonostante la tempestività dei soccorsi da parte dei sanitari del Vopi, per l'uomo, originario di Picerno, non c'è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.

Al momento la dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità competenti. Dalle prime informazioni pare che si sia trattato di un tamponamento tra un'auto ed un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto in galleria, sulla prima corsia di marcia. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale.