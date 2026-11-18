Salernitana, le riflessioni sull'ad Pagano: "La C non è un campionato minore" Il dirigente scrive a 'Calcio e finanza' e riflette sulle sfide dei club della terza serie

Una lunghissima nota di riflessione. Umberto Pagano s’interroga sul momento della serie C e invia una lunga lettera alla redazione di ‘Calcio e Finanza’ in cui fa il punto sull’attualità che attanaglia anche la Salernitana. Una lunga lettera, quella del membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo della Lega Pro, sulle sfide che attendono i 60 club di Serie C: dalla crescita dei ricavi alla sostenibilità economico-finanziaria, fino agli investimenti nei settori giovanili.

Gli spunti

“Per un tifoso, la squadra della propria città non gioca mai in un campionato minore”. Si apre così la lunga analisi dell’ad Pagano che poi analizza le opportunità di crescita per le società di Lega Pro: dalla valorizzazione della visibilità alla gestione dei costi, fino agli investimenti nei vivai per costruire un futuro sostenibile. “Il lavoro già avviato dalla Lega Pro su televisione, streaming e canali digitali ha permesso alle sue associate di farsi conoscere anche lontano dai loro stadi. È un risultato concreto: oggi un club di Serie C può offrire a un’impresa il legame con una comunità e, insieme, la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio”.

Novità sulla Coppa Italia

Pagano spinge per la rivoluzione: “Nella stessa direzione va la proposta di ampliare, per merito sportivo, l’accesso dei club di Serie C alla Coppa Italia Frecciarossa. Una partita contro una squadra di Serie A, magari da giocare davanti al pubblico amico, può portare allo stadio chi non ci va da anni e far conoscere quella piazza a chi non l’ha mai vista. Perché l’occasione abbia anche un peso economico, contano la possibilità di giocare in casa, quando gli impianti lo consentono, e criteri chiari di ripartizione dei proventi. Una serata di Coppa può aprire una trattativa con uno sponsor”.