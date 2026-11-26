Pedopornografia online, blitz in Campania: tre arresti tra Avellino e Salerno L'operazione "Dark Images": hanno tra i 40 e i 78 anni, sono professionisti e padri di famiglia

Sono tre gli arrestati in flagranza e tre i denunciati nell'ambito dell'operazione "Dark Images", contro lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online. Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 40 e i 78 anni: due risiedono in provincia di Avellino e uno in provincia di Salerno. I denunciati sono, secondo quanto riferito, professionisti e padri di famiglia residenti in Campania.

CHI HA CONDOTTO L'OPERAZIONE

L'attività è stata svolta sotto copertura, negli ambienti virtuali frequentati da soggetti dediti allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico, dagli specialisti del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Campania, Basilicata e Molise e dalle Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica territorialmente competenti della Polizia. Il coordinamento è delle Procure della Repubblica di Salerno e di Potenza.

DA GENNAIO LE INDAGINI NEI CONTESTI CRIMINALI CHIUSI

Dallo scorso gennaio la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno, con il coordinamento del C.N.C.P.O. del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica di Roma, ha operato all'interno di contesti criminali chiusi e riservati, anonimi e in cui è molto difficile identificare gli utenti.

LE PIATTAFORME INDIVIDUATE E LE ANALISI INFORMATICHE

Nel corso delle indagini sono state individuate e monitorate diverse piattaforme usate per caricare, conservare e condividere migliaia di file pedopornografici. Attraverso sofisticate analisi informatiche gli investigatori sono riusciti a ricostruire le identità digitali degli utilizzatori.

SEI PERQUISIZIONI IN QUATTRO PROVINCE CAMPANE

Sono seguite sei perquisizioni nelle abitazioni, eseguite nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta. Sono stati trovati i dispositivi informatici utilizzati, al cui interno sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale.

IL MATERIALE RECUPERATO

La perquisizione informatica e l'analisi tecnica hanno consentito di recuperare un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, compresi contenuti che raffigurano gravissimi abusi ai danni di bambini in tenerissima età.