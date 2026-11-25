Serie C, trema il Pescara: indagato il patron Sebastiani L'inchiesta potrebbe avere anche ripercussioni sul club. Diversi gli ex Salernitana in rosa

C'è anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, tra i 18 indagati nell'ambito dell'inchiesta su un presunto sistema fraudolento basato sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Come riporta l'Ansa, secondo l'accusa, Sebastiani avrebbe svuotato le casse della società calcistica in favore di tre altre aziende di cui è, o è stato, amministratore per ottenere crediti d'imposta non spettanti. Per questo la Guardia di Finanza ha eseguito i sequestri preventivi disposti dal Gip del tribunale di Pescara nei confronti di 18 persone fisiche, tra cui proprio Sebastiani, e 13 società con l'accusa di reati societari, responsabilità amministrativa degli enti e autoriciclaggio.

L'attesa in casa Pescara

Oltre al presidente del Pescara sono altri quattro i principali indagati dell'inchiesta che non è escluso, secondo l'Ansa, potrà avere ripercussioni anche sulla stagione calcistica in corso che vede impegnato il Pescara nel campionato di serie C. Un'attesa che interessa tanti ex Salernitana. Tra le fila dei biancocelesti figurano il portiere Fiorillo e gli attaccanti Inglese e Ferraris.