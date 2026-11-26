Basket, colpo Longobardi Scafati: Bellamy è il nuovo signore dei rimbalzi Dopo la partenza di Onyema destinazione Milano, i gialloblu corrono subito ai ripari

Archiviata la cessione di Onyema all’Olimpia Milano, la Longobardi Scafati piazza subito il colpo per mettere a disposizione di coach Antimo Martino un nuovo signore dei rimbalzi. E’ Jerrell Bellamy, atleta statunitense di 206 centimetri per 107 kg, nato a Phoenix, 24 anni da compiere il prossimo 20 dicembre, a inizio di stagione protagonista in Korisliiga – il massimo campionato finlandese – con il Karhubasket. La Longobardi Scafati lo ha ingaggiato con un contratto biennale, versando alla società finnica un buy out, sapendo di poter puntare su un giocatore dalle notevoli doti atletiche e fisiche, oltre a un buon bagaglio tecnico. Bellamy è, infatti, il miglior rimbalzista della Korisliiga: 11 recuperati a partita. Ma è anche un attaccante affidabile, specialmente nel pitturato, con 14 punti di media in 12 gare disputate. Statistiche, queste, importanti da mettere al servizio della squadra. Laureatosi quest’anno dalla Troy University, dopo aver trascorso i primi due anni di college alla Chattahoochee Valley, è stato anche inserito nell’All Sun Belt Tournament Team nel 2026, selezione che raggruppa i migliori giocatori di questo torneo Ncaa. Dall’estate, invece, la sua prima esperienza lontano dagli Usa, in Finlandia con il Karhubasket.

Le parole

“La società è stata molto tempestiva nell’individuare un giocatore dopo la partenza di Onyema – commenta coach Martino – e averlo fatto nella settimana di pausa del campionato è un aspetto molto importante, perché ci permette di inserirlo subito in squadra e di averlo disponibile già dalla prossima partita con Milano. Bellamy ha caratteristiche simili a quelle di Onyema, ed è quello che cercavamo. Dopo il college sta dimostrando anche in Europa di avere ottime qualità. E ad ogni partita è andato in doppia cifra, sia per punti che per rimbalzi. Inoltre, ha presenza difensiva e la sua capacità di proteggere l’area, anche con stoppate, sarà per noi importante. Ho parlato con lui ed è entusiasta di mettersi a disposizione della squadra”.

“Il principale ringraziamento va alla famiglia Longobardi – evidenzia il direttore sportivo Domenico Pezzella – che ci ha permesso di operare immediatamente sul mercato per garantire da subito alla squadra il giocatore che serviva. Bellamy è un profilo capace di garantire energia, fisicità e qualità sui due lati del campo. Siamo convinti che possa inserirsi rapidamente nel nostro gruppo e in questo sistema di gioco”.

Per il nuovo centro della Longobardi Scafati è già in corso la pratica per il visto e a breve sarà a disposizione di coach Martino. Ed è pronto a questa sfida avvincente, anche perché si tratta della sua prima volta nel campionato italiano. “Voglio ringraziare la società per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità – sono le prime parole del neo giocatore gialloblu – sono entusiasta di indossare la canotta di Scafati e di aprire un nuovo importante capitolo della mia carriera. Sono pronto a dare il mio contributo alla squadra, a lavorare sodo e garantire sempre il massimo in campo. Metterò al servizio del team la mia energia, la competitività e la versatilità che fanno parte del mio bagaglio tecnico”.