Rivoluzione Foggia: il salernitano Pastore è il ds, Troise il nuovo tecnico L'avvicendamento dopo gli addii con Auteri e Casella. Saluta anche Pavone

Una vera e propria rivoluzione. Il Foggia riparte. Il club pugliese, dopo il ko con la Scafatese, ha deciso di voltare pagina affidando la direzione sportiva a Ivano Pastore e la guida tecnica a Emanuele Troise. Una scelta forte del club, bramosa di ridare ordine, identità e prospettiva a una piazza che non accetta di restare intrappolata nei bassifondi della classifica. Dopo gli addii di Alex Casella e Gaetano Auteri, maturate al termine di un avvio di campionato di Serie C deludente e culminato in una serie di sconfitte che hanno acceso la contestazione sugli spalti. Il club, dopo settimane all'insegna dello scambio piccato di vedute con Auteri, ha deciso di intervenire. Paga anche Giuseppe Pavone, sollevato dalla gestione tecnica del club.

L'investitura

Per il salernitano Ivano Pastore dunque una nuova impegnativa sfida dopo la parentesi amara con il Catania, in un biennio con il tentativo fallito di ritornare in serie B. Si rimette in gioco anche Emanuele Troise. Il giovane tecnico napoletano era stato uno dei primi nomi sondati dalla Salernitana per il post-Cosmi. Poi la scelta è ricaduta su Di Bari.