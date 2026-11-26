Salernitana, una poltrona per...tre: ballottaggio in attacco col Monopoli Di Bari immagina la riconferma del 4-2-3-1 e spalanca le porte al maxi-dubbio in attacco

Le prove generali dell'Arechi rinviate. Ci ha pensato il maltempo a far saltare i piani di Vito Di Bari. Meglio non sgualcire il tappeto verde dell'Arechi, alle prese con il maltempo che da giorni sta imperversando sulla città e che sta mettendo a dura prova anche il manto del Principe degli Stadi. Per un gioco arioso e offensivo come quello proposto dalla Salernitana meglio evitare brutte sorprese. Da qui il ritorno al Mary Rosy e il saggio di formazione anti-Monopoli al momento messo in stanbdy.

Dubbio offensivo

Di Bari deve scegliere che Salernitana immaginare dal 1' al cospetto dei pugliesi. Sugli esterni si potrebbe ripartire da Cardoni e Villa, nel nome della riconferma delle catene laterale che bene hanno funzionato sia con il Catania che con il Monopoli. Una scelta che andrebbe verso la continuità del 4-2-3-1, con Achik di nuovo sottopunta e il ruolo di centravanti che ha diversi interpreti bramosi di chance.

Le opzioni

D'Ursi ha fatto tre su tre con Di Bari dal 1'. L'ex Sorrento ha attacco alla profondità, dà mobilità al reparto e piace soprattutto per la sua verve. Mai domo, seppur impreciso quando si tratta di finalizzare. Lescano invece vuole una chance dall'inizio. Si è fatto apprezzare col Catania ed è stato applaudito da Di Bari nel post-Casertana ma ora l'argentino vuole il campo. Quello che La Gumina ha ritrovato con la Casertana per oltre 20'. La condizione fisica è in netto miglioramento. A Di Bari stuzzica la capacità di venire incontro dell'ex Inter Under 23 e aprire spazi. Con una difesa arcigna come quella del Monopoli potrebbe essere la chiave giusta, soprattutto a gara in corso.