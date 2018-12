"Arte Salerno": il tema della metamorfosi anche nell'epilogo Ultime ore per l'esposizione nel cuore del centro storico di Salerno

Sarà visitabile fino alle 15 di domani l’esposizione internazionale di arte contemporanea “Arte Salerno 2018”, a Palazzo Fruscione ed alla Chiesa della Santissima Addolorata, nel cuore del centro storico di Salerno. La premiazione si terrà domani, al Teatro Augusteo, a partire dalle 20. Al centro della terza edizione di “Arte Salerno", il tema della metamorfosi, caro all’artista olandese Maurits Cornelis Escher, che amò tanto l’Italia e la Costiera amalfitana in particolare, tanto da inserire in “Metamorphosis”, uno dei suoi capolavori più conosciuti ed apprezzati, l’immagine del Duomo di Atrani, unica figura reale incastonata in una sequenza geometrica.

La manifestazione è organizzata dall’associazione "Artetra Art Associates", presieduta da Veronica Nicoli, con il supporto di Prince Group presieduto da Armando Principe ed in collaborazione con il Comune di Salerno ed il Comune di Atrani. Gode, inoltre, del patrocinio della Regione Campania, dell’Accademia delle Belle Arti dell’Armenia e del Ministero dei Beni Culturali armeno. Oltre 170 gli artisti che partecipano all’esposizione e che, nella creazione delle loro opere, si sono ispirati al tema. Nove le sezioni in concorso: pittura, disegno, scultura e installazione, arte fotografica, arte ceramica, video arte e cortometraggio, performance art, arte virtuale grafica digitale.

Programma - Nei giorni scorsi l’esposizione è stata arricchita da una serie di appuntamenti. Tra questi il body painting dell’artista potentina Roberta Lioy e la live art performance “Evolvenza” dello scultore Domenico Sorrentino, a cui ha partecipato l’attore Antonio Grimaldi. La performance di Sorrentino è stata apprezzata anche dall’attrice Annarita Vitolo, che interpreta la mamma della piccola Lenù ne “L’amica geniale”, la serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante, in onda in questi giorni su Rai 1. La premiazione sarà presentata da Veronica Nicoli e dal comico Mariano Bruno e sarà arricchita dallo spettacolo teatrale “Metamorphosi” - scritto e diretto da Andrea Adinolfi in collaborazione con Eliana Lamberti - da una performance comica di Mariano Bruno e dall’esibizione musicale dei “Quisisona Band”.

Premi - Diversi i premi a cui concorrono gli artisti partecipanti. In una manifestazione in cui Escher è l’ospite d’onore non poteva mancare il Premio “Escher Metamorphosis Award”, che verrà assegnato all'artista che si sarà distinto per la capacità di rappresentare il concetto della metamorfosi. Il riconoscimento “Alfonso Gatto Award”, invece, è un omaggio al poeta e scrittore salernitano e sarà assegnato all'artista che avrà saputo esprimere la poeticità dell’espressione artistica. Molti premi, inoltre, daranno agli artisti la possibilità di esporre, nel corso del 2019, nelle capitali mondiali dell’arte, tra cui Madrid, Lisbona, Praga e Abu Dhabi. Non mancheranno, infine, i premi che sono diventati un appuntamento fisso per gli artisti: “Icon Art Magazine Award”, “Prince Art Gallery Award” e “Prince Group Auctions Award”, di esclusivo appannaggio del presidente di Prince Group Armando Principe.

Redazione Salerno