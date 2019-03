Movida, nasce Spirits: letteratura, cinema, drink Cinque settimane di rassegna tra marzo e aprile

Movida alcolificio? No grazie. Con l'obiettivo di recuperare le energie e le passioni che hanno fatto del by night un elemento trainante dello sviluppo economico territoriale, nasce Spirits, la prima mini rassegna pensata da privati per riempire di contenuti i contenitori del loisir del centro storico. Spirits si propone come format autonomo per restituire dignità culturale alla movida, fare rete, incentivare il commercio di vicinato a partire dall'artigianato e creare un distretto virtuoso nell'alveo di una squadra condivisa dove commercio, cinema, contaminazioni, possano esprimere al meglio la propria voce per costruire un percorso innovativo. Ecco dunque una rassegna proposta al pubblico per cinque settimane tra marzo e aprile. Un periodo tendenzialmente morto per le attività di comparto da colmare con un programma strutturato e qualificato all'interno del quale scrittori, intellettuali e giornalisti siano chiamati a ragionare sul complesso rapporto tra arte, cibo, cinema, vino, alcolici e letteratura.

Gli appuntamenti regaleranno ai partecipanti anche un affascinante viaggio nel sotto traccia di Paesi e culture, all'insegna di un'operazione che vuole e sa di poter crescere. La mini rassegna, che vede come direttore artistico Barbara Cangiano e come direttore organizzativo Nunzio Adamo, patron del Cibarti di via Mercanti, si articola sui seguenti appuntamenti: Marco Ciriello (giornalista Mattino, Messaggero e autore Marsilio) sul rapporto tra cibo letteratura e calcio nel Sudamerica; Gianni Valentino, giornalista di Repubblica e autore del volume sul caso Liberato, in un talk su neo melodici alcol e il modello Gomorra; Amleto De Silva, blogger e scrittore, su cocktail e letteratura; Bruno Di Pietro, poeta, sul vino nel mondo antico e Gino Frezza, docente dell'ateneo di Fisciano, sulla liason tra cocktail e cinema. Ogni talk sarà accompagnato da degustazioni enogastronomiche.

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 marzo, ore 19 Cibarti: Maradona mon amour. Marco Ciriello in dialogo con Sergio Mari

Venerdì 15 marzo, ore 19 Cibarti: Il mondo antico in un bicchiere. Bruno Di Pietro in dialogo con Barbara Cangiano

Giovedì 21 marzo, ore 19 Cibarti: Il raggio liquido. I cocktail icone del cinema. Gino Frezza in dialogo con Alfonso Amendola

Giovedì 28 marzo, ore 19 Cibarti: Ubriaconi, poeti e naviganti. Amleto De Silva in dialogo con Serena Talento

Giovedi 4 aprile, Cibarti, ore 19: Io, Gomorra e Liberato. Gianni Valentino in dialogo con Carlo Pecoraro e Mario Maysse

Sabato 6 aprile, Cibarti, ore 19: Luca Camberlingo. That’s cinema. In dialogo con Clemy De Maio