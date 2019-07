"Aspettando i Barbuti": dieci serate da non perdere Terza edizione della rassegna

Teatro. Non c'è due senza tre. Scena Teatro ed il Teatro dei Barbuti in tandem per la terza edizione della rassegna teatrale "Aspettando i Barbuti". Una sorta di tuffo nel passato, ricordando la “La Notte dei Barbuti” in collaborazione con l'indimenticato Peppe Natella, affidato alle amorevoli cure di Antonello De Rosa e Chiara Natella e che precede il “Festival dei Barburti” . Il palco della Chiesa di Sant'Apollonia avrà come obiettivo, per ben dieci serate, la possibilità di fornire una opportunità di confronto con il pubblico a giovani, di laboratorio e non, e compagnie esordienti . Gli onori di casa spetteranno, venerdì 5 e sabato 6 luglio, a Scena Teatro Laboratorio ed allo spettacolo “Buon compleanno” attraverso l'adattamento e la regia di Antonello De Rosa. Scena Teatro Laboratorio venerdì 12 e sabato 13, rigorosamente alle ore 21 e sempre con alla regia Antonello De Rosa, presenta “Ammazali”: da J. Trianà e con Caterina Ianni, Anna Maria Lorena Stimolo e Carmen Amoroso. Venerdì 19 è la volta di “Esercizi di stile” di R. Queneau, sabato 20 omaggio a Viviani con “Notte e giorno” e domenica 21 omaggio a Eduardo con “Pari e dispari”. La rassegna concluderà il suo lungo percorso da venerdì 26 a domenica 28, presentato da Scena Teatro Stage, con “Nozze di sangue” di F.G. Lorca.