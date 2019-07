Biblioteca provinciale: protocollo d'intesa con il Comune Il presidente Strianese: "Abbiamo la necessità di conservare in modo adeguato questo patrimonio"

A Palazzo Sant'Agostino è stato siglato il Protocollo d'Intesa fra Comune e Provincia per

valorizzare la Biblioteca Provinciale. Erano presenti il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, la Consigliera provinciale delegata ai Beni e Attività Culturali, Paky Memoli e il Presidente di SCABEC SpA, Antonio Bottiglieri.

“Con la legge 7 aprile 2014, n. 56 - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - che riordina le funzioni delle Province, e con la successiva Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che impone tagli draconiani sia in termini di risorse economiche che umane, le Province perdono le competenze sulla gestione di musei, biblioteche, archivi, edifici storici e istituti culturali che di fatto sono parte del nostro patrimonio culturale.

In particolare la Provincia di Salerno, oltre agli altri beni culturali, ha una biblioteca provinciale che, nella sua antica sede di Palazzo Pinto, era in via Mercanti. Nel 1992 viene trasferita nella sua attuale sede di via Valerio Laspro e negli anni implementa il patrimonio librario che diventa sempre più autorevole attraverso acquisizioni e donazioni. Oggi però – prosegue Strianese - in accordo con il settore Musei, Biblioteche e Pinacoteche, diretto da Ciro Castaldo, abbiamo la necessità di conservare in maniera adeguata questo patrimonio e di valorizzarne una corretta fruizione, anche attraverso la regolare apertura pomeridiana al pubblico o attraverso un percorso di digitalizzazione che permetta una moderna fruizione on line. Per questo abbiamo chiesto al Comune, che ha subito risposto al nostro appello, di muoverci in sinergia su questo tema, e in contemporanea abbiamo pensato di coinvolgere SCABEC SpA, società in house della Regione Campania deputata proprio alla valorizzazione e promozione dei beni culturali della regione” conclude il presidente Strianese.