Musei chiusi a Natale, ecco gli orari per il periodo festivo Strianese: "Nonostante la carenza di personale, cerchiamo di accontentare i turisti"

“Nei limiti del possibile cerchiamo di render fruibili gli spazi museali nell'occasione delle festività natalizie per accontentare le esigenze dei flussi turistici che in questo periodo dono previsti sul nostro territorio” sono queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, in merito agli orari di apertura dei vari musei, pinacoteche e biblioteche provinciali previsti per il periodo delle festività natalizie.

Nei giorni festivi del 25 e 26 dicembre 2019, 1 e 6 gennaio 2020, tutti i siti di interesse saranno chiusi al pubblico. Martedì 24 e martedì 31 dicembre 2019, resteranno chiusi al pubblico la Biblioteca Provinciale di Salerno ed il Museo della Lucania Occ. di Padula. Tutti gli altri siti saranno aperti al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 15.00. Infine nei giorni 21, 22, 24, 27, 28, 29 e 31 dicembre 2019, Villa De Ruggiero anticiperà la chiusura al pubblico alle ore 15.00.

“Tutto il settore Pianificazione strategica e Sistemi museali, diretto da Ciro Castaldo, con il supporto della consigliera provinciale delegata ai Beni Culturali, Paky Memoli, è impegnato in un considerevole sforzo organizzativo nonostante la forte carenza di personale a cui siamo costretti.” è questa la conclusione del presidente Strianese.