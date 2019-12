"Look e Allucc è una mostra baluardica" Il commento di Nino Frassica per l'esposizione nata da un'idea del giornalista Gabriele Bojano

“Una mostra “baluardica” organizzata da un ragazzo “in gambona””. Con queste parole Nino Frassica è intervenuto all’inaugurazione della mostra “Look&allucc” organizzata dal giornalista Gabriele Bojano nei locali della sala pose “Camera Chiara” di Armando Cerzosimo. Il popolare attore, impossibilitato ad essere presente per motivi di salute, non ha voluto far mancare il suo surreale intervento attraverso un breve contributo video.

All’inaugurazione hanno preso parte il presidente dell’Associazione Giornalisti Salernitani Enzo Todaro, il vicedirettore della Banca Monte Pruno Cono Federico, sponsor dell’iniziativa, la vicesindaca del Comune di Salerno Eva Avossa e il popolare animatore radiofonico Pippo Pelo.

I quindici pannelli fotografici con le mise più stravaganti rubate da un obiettivo indiscreto e curioso resteranno esposti fino a lunedì 23 dicembre. Domani, venerdì 20 alle ore 19, è previsto un convegno su “Cos’è trash? Cos’è kitsch?” con l’antropologo Paolo Apolito, la docente universitaria esperta in linguaggio televisivo Anna Bisogno, la studiosa Francesca Federico e l’attore Claudio Tortora. Lunedì 23 alle ore 19 finissage con Santino Fiorillo, reduce dal successo del programma tv “Io e te” con Pierluigi Diaco.