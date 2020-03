Pubblicare libri a costo zero con Lib(e)ro di EdiSud Salerno Un’occasione per tuffarsi nella scrittura durante l’emergenza coronavirus

Restare chiusi in casa e cimentarsi nella scrittura. La casa editrice EdiSud Salerno, nel periodo dell’emergenza coronavirus, lancia “Lib(e)ro”, una nuova collana di libri rivolta agli autori emergenti. L’obiettivo è quello di dare spazio alla creatività, all’interesse e alla passione di chi, in particolar modo, affida i propri manoscritti a fogli che restano, poi, sulla scrivania. Invece, la storica casa editrice salernitana, attiva da oltre quarant’anni, con “Lib(e)ro” offre ai novelli scrittori la possibilità di vedersi pubblicato il proprio inedito dotato di codice Isbn, necessario per la pubblicazione e per la vendita. Il libro, dopo una valutazione della casa editrice, sarà messo in vendita sul sito www.edisud.it e disponibile con un solo click.

Se, nei tre mesi successivi alla pubblicazione sul web, saranno state vendute almeno trenta copie, la EdiSud Salerno, ad emergenza terminata, procederà alla pubblicazione e alla distribuzione nelle librerie. Altrimenti, resterà garantita la vendita delle copie soltanto attraverso il portale web. Dunque, non è richiesto alcun contributo e alcun acquisto minimo di copie. Non resta altro che scrivere e inviare quanto creato alla casa editrice in attesa di un riscontro che arriverà a chiunque presenti la propria opera.

Per inviare la copia del proprio manoscritto, bisogna inoltrare una e-mail all’indirizzo info@edisud.it, indicando nell’oggetto “proposta collana Lib(e)ro” e, nel corpo del messaggio di posta elettronica, i propri dati anagrafici e il recapito telefonico seguiti da una breve presentazione dell'opera.