Chiamata alle arti per superare insieme il Coronavirus La proposta dell'assessore alla cultura, Antonia Willburger. Un filmato per "Salernoinrete"

Sospese manifestazioni ed eventi che proprio in questo periodo primaverile animavano la città di Salerno. L’emergenza sanitaria da coronavirus, infatti, costringe tutti a restare a casa, per questo motivo nasce una iniziativa lanciata dall’assessore alla cultura del Comune di Salerno, Antonia Willburger che, insieme al sindaco Vincenzo Napoli, fa un appello a tutti gli artisti e agli organizzatori di eventi a girare dei filmati con le loro creazioni.

“Continuiamo tutti a restare a casa nel più rigoroso rispetto delle limitazioni. Ma proviamo anche a fare comunità appellandoci alla generosità degli artisti, dei custodi dei luoghi d’arte e bellezza, degli organizzatori di spettacoli ed eventi. Chiediamo a tutti coloro che praticano l’arte e la bellezza di “donare” alla nostra comunità qualche porzione del loro talento. Chiediamo a cantanti, musicisti, pittori, poeti, scrittori, performer, impresari di spettacoli, organizzatori di festival, eventi e manifestazioni di donare a Salerno i filmati (sia originali che di archivio) con le loro creazioni. Siamo certi che gli artisti salernitani risponderanno con generosità all’appello di #SALERNOINRETE”.

Tali audiovisivi saranno divulgati sui canali social del Comune di Salerno in una programmazione che avrà il duplice scopo di offrire una creativa occasione di svago alla popolazione e di sostenere il fondo comunale solidale istituito per le persone e le famiglie in difficoltà. Questi materiali saranno altresì posti successivamente a libera disposizione dei media (televisioni, radio, siti web) per l’eventuale ed ulteriore programmazione.

Per aderire, tutti gli interessati potranno dare la propria disponibilità, in modo totalmente gratuito e senza alcun onere per la Civica Amministrazione, sul link con il relativo audiovisivo all’indirizzo asscultura@comune.salerno.it entro martedì 28 aprile. Il link deve contenere oltre che il contenuto audiovisivo anche una sintetica presentazione del prodotto proposto.