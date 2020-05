Unisa: l'orientamento arriva a casa in streaming Parte il format per supportare gli studenti nella scelta universitaria

Anche l'offerta universitaria si adegua all'emergenza da Covid 19. Il Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato (CAOT) presenta OrientamentoUNISA@home, il format dedicato al mondo della Scuola con l'obiettivo di offrire, anche a distanza, informazioni, strumenti e servizi utili a supportare gli studenti degli Istituti superiori nella futura scelta universitaria. Il ciclo sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente la nuova Offerta Formativa di Ateneo 2020/21.

Cinque appuntamenti che si svolgeranno in live streaming, da venerdì 8 maggio a giovedì 14 maggio (escluso il weekend), sulla piattaforma Microsoft Teams.

Il primo incontro in programma domani 8 maggio alle ore 15.00 sarà inaugurato dal saluto alle scuole del Rettore Vincenzo Loia e aprirà ad un calendario di appuntamenti programmati cui interverranno i delegati alla presentazione dei singoli corsi di studio dell'Ateneo.

Di seguito il programma degli interventi: ore 15.00 - Apertura del seminario. Saluti istituzionali:

Vincenzo Loia - Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Ornella Malandrino - Delegata del Rettore all’Orientamento. Interventi: Vincenzo Auletta - Delegato del Rettore alla Didattica, Emiliana Mannese - Referente PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Luisa Franzese - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Ore 16.00 - Conclusioni e apertura Talk Domande/Risposte con le scuole e gli organi di stampa.