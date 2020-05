Censimento Fai, il larghetto San Pietro sale al 75esimo posto Raccolti 340 voti per la decima edizione del censimento dei Luoghi del Cuore

A due settimane dal lancio della decima edizione del censimento dei Luoghi del Cuore il Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno, promosso dal comitato cittadino “Larghetto di San Pietro in Camerellis amanti della cultura e della spiritualità” e supportato dalla Delegazione FAI di Salerno, ha raccolto finora 340 voti online, raggiungendo il 75° posto della classifica generale nazionale.

Il FAI Salerno, attento all’appello della collettività, invita quanti hanno a cuore il patrimonio culturale italiano a sostenere con la propria firma questo censimento, alta espressione della Missione del FAI, e a votare per il Larghetto di San Pietro in Camerellis, cliccando sul seguente link: https://fondoambiente.it/luoghi/larghetto-di-san-pietro-in-camerellis?ldc&fbclid=IwAR3Btz2mT2WzFhm0KN964HUb_OZEHpl5178bVYRFAV0zPDZeJ5T_JQgJ1vQ

Negli anni 2000 il larghetto era stato oggetto di un importante intervento a cura dell'artista Ugo Marano, il quale aveva curato l'intero spazio realizzando una lunga seduta in ceramica ed una fontana sempre in ceramica intitolata "Fontana Felice" che, purtroppo, dopo breve tempo era stata vandalizzata e sostituita da un'aiuola. Il luogo continua a rivestire un riferimento importante nella società e nella cultura salernitana, ma necessita con urgenza di ritrovare la dignità che la sua storia reclama e che oggi rievoca soltanto nel ricordo di una fontana che era felice come quello spazio che però vuole tornare ad esserlo.