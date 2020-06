Musica in quarantena, il video dell'associazione Musikattiva Percorsi telematici e multimediali per accompagnare a distanza gli iscritti

L’associazione Musikattiva presenta l'orchestra di Musikattiva formata da giovani iscritti ai laboratori del "Matierno Social Music" e del "Social Recording Studio", progetti sociali patrocinati dal Comune di Salerno-Assessorato Alle Politiche sociali.

Durante l’emergenza Covid19, l’associazione Musikattiva ha fin da subito attivato percorsi telematici e multimediali per accompagnare e sostenere “a distanza” gli iscritti ai progetti nel periodo di quarantena.

In questo difficile momento, la voglia di fare musica da parte degli operatori di Musikattiva e dei ragazzi non è venuta meno; oltre alle lezioni di musica on-line, ai percorsi di arrangiamento e produzione musicale telematici, non poteva mancare il consueto appuntamento pre-estivo: il saggio dell’orchestra dei ragazzi di Musikattiva che, non potendosi realizzare dal vivo, si è sviluppata attraverso le tecnologie digitali.

Infatti ogni iscritto ai laboratori ha realizzato, sotto la supervisione degli operatori, un video da casa. Tutti i video realizzati sono stati raccolti e montati.

Per il video cliccare al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=4eTpdZ3rl8s&feature=youtu.be