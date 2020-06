Salerno, alla stazione marittima il primo "TEDx italiano" Ricco parterre di ospiti per l'appuntamento dedicato al Giardino della Minerva

Il 27 giugno 2020 si terrà il primo "TEDx italiano on stage" post-lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Promosso da Sinope e Lions Club Branch Salerno Minerva, si terrà presso la stazione marittima Zaha Hadid di Salerno che, con i suoi ampi spazi, permetterà di svolgere l'evento nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e distanziamento fisico.

Il TEDx Giardino della Minerva è incentrato sul tema dell'Homogenia, per valorizzare quanto nasce dall’umano e sviluppa l’umano. E lo fa declinando i temi dell'identità, della virtualizzazione del sé e della connessione con l'ambiente. "Le immagini della natura che si riappropriava dei suoi spazi mentre noi umani eravamo chiusi in casa per via delle misure di contenimento adottate contro il nuovo Coronavirus, ci hanno fatto capire ancora di più che è arrivato il tempo di un nuovo umanesimo, più rispettoso di chi ci è prossimo e dell'ambiente - spiegano le organizzatrici Rosa Maria Agostino, Rosaria Chechile, Loredana Parisi e Daniela Iuorio -. Un evento come il TEDx è oggi ancora più necessario, per mettere in circolo nuove idee e modalità di azione più consapevoli, a maggior ragione in questa fase di ripresa, in cui le parole chiave sono innovazione, digitalizzazione, economia circolare".

Non a caso questo TEDx è dedicato al Giardino della Minerva, cuore verde della città di Salerno proteso verso il mare, orto botanico della prestigiosa Scuola Medica Salernitana, antesignano degli orti botanici d’Europa. L'appuntamento è per il 27 giugno a Salerno, dalle 14:30, presso la stazione marittima Zaha Hadid.

Questi i relatori in scaletta:

Simone Alaimo - Artista lirico

Manlio Castagna - Scrittore e fotografo

Giovanni De Feo - Ingegnere ambientale

Laura Del Verme - Archeologa

Valentina Falcinelli - Comunicatrice, esperta di identità verbale

Marco Gay - Innovatore tecnologico

Antonio Giordano - Esperto AI

Cristina Rossi Lamastra - Professoressa universitaria

Riccardo Maria Monti - Presidente Triboo

Giuseppe Orefice - Educatore e innovatore rurale

Francesca Perani - Architetta attivista, grafica, illustratrice

Espérance Hakuzwimana Ripanti - Attivista culturale, autrice, speaker radiofonica,

Rev. Mons. Prof. Samuele Sangalli - Prete cattolico romano

Giorgio Vacchiano - Scienziato, ricercatore forestale