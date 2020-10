Rassegna Estate, il Comune fa i conti: oltre 23mila presenze Napoli: "In tre mesi 130 spettacoli e 2300 artisti"

Numeri importanti quelli che si sono registrati nella rassegna Estate Salernitana, sostenuta e promossa dal Comune di Salerno.

"Siamo riusciti ad organizzare, in tre mesi, 130 spettacoli, coinvolgendo 100 associazioni ed enti culturali e 2300 artisti" ha spiegato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

In particolare sono stati "tre i luoghi dove abbiamo ospitato questi eventi: Arena del Mare, Teatro Augusteo, Teatro dei Barbuti per un totale di 23.500 spettatori. Si è trattato davvero di un evento unico in tutta Italia".