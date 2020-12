"La musica non va in quarantena": il messaggio di Grsù Il cantautore picentino lancerà a metà mese il nuovo singolo "Cuchirichi"

“La musica non va in quarantena”. E’ questo il messaggio del cantautore picentino Piervito Grisù che, a metà dicembre, lancerà il nuovo singolo, dal titolo “Cuchirichi”, espressione dialettale che significa “Con chi dico io”. Il brano è stato prodotto ed arrangiato da Max Dale(Sound Club Studio) e sarà distribuito da “La Pecora Nera Eventi”.

“Questa canzone è un piccolo rimedio per esorcizzare questo periodo buio che stiamo vivendo e per regalare un attimo di spensieratezza a chi loascolterà”, ha dichiarato Piervito Grisù. Infatti il video, che sarà caricato sulla pagina YouTube dell'artista salernitano, conosciuto a livello nazionale e internazionale, è un esperimento di socialità, è l'esempio di come la musica può accorciare le distanze e regolare belle emozioni nei momenti peggiori.

“L'uscita di questo singolo per me è anche il miglior modo per festeggiare i miei 25 anni di attività musicale - ha poi aggiunto Piervito -. Infatti sono felice dei risultati ottenuti in questi anni, dei tanti concerti che ho tenuto in tutta Italia e anche all'estero, delle varie colonne sonore che ho creato per vari film e docufilm tra cui il pluripremiato "Biutiful Cauntri", delle tante collaborazioni con miei colleghi, giuste per citarne qualcuna: Sud Sound System, 99 Posse, Enzo Avitabile e di aver condiviso il palco con J-ax, James Senese, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato e con la leggenda del Reggae Internazionale Anthony Johnson. Sono felice per questo nuovo progetto, mi sono divertito a realizzarlo e aspettiamo che questo brutto periodo passi presto affinché tutti possiamo ritornare alla normalità e io ritorno a casa mia, sul palco. Quindi posso assicurarvi che la musica non va inquarantena".