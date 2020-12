Al via con il Festival Internazionale del Cinema di Salerno Taglio del nastro della 74esima edizione: ecco il programma della kermesse

Nonostante gli immancabili stravolgimenti causati dall’emergenza sanitaria, la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, che avrà inizio da domani fino a sabato 12 dicembre, non mancherà di regalare agli amanti del cinema, ai professionisti del settore ed a semplici curiosi, un calendario ricco e variegato, consultabile sul sito della kermesse (https://www.festivaldelcinema.it/wp-content/uploads/2020/12/pagine-progamma-74a-EDIZIONE-2020.pdf).

La programmazione dei film in concorso, avverrà sulla piattaforma digitale (https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com) dove, attraverso la semplice registrazione, sarà possibile esprimere le proprie preferenze e prendere parte alla Giuria Popolare. Inoltre, la fruizione digitale ha consentito anche di non perdere quella internazionalizzazione che caratterizzava l’evento salernitano istituendo, altresì, anche una giuria cosmopolita composta da ben 50 nazioni.

Il FICS 2020, che ricorderà i grandi talenti nostrani Alberto Sordi ed Ennio Morricone, porterà in scena un’edizione all’insegna del cinema di qualità che offrirà ai propri spettatori, non solo film, ma anche incontri in diretta streaming sulla pagina FB della kermesse (https://www.facebook.com/festivaldelcinema/) a cui parteciperanno ospiti internazionali e nazionali davvero d’eccezione.

Infatti, dopo le due puntate di anteprima dello scorso giovedì 3 dicembre, che ha visto tra l’altro la partecipazione dell’attore e musicista Don Most, conosciuto dal grande pubblico per il suo indimenticabile personaggio nella sit-com americana Happy Days e che ha ricevuto in mondovisione l’invito per l’edizione 2021 del FICS da parte del Patron Mario De Cesare, si susseguiranno tante interviste il cui fil rouge riguarderà anche i mutamenti e gli stop significativi subiti dal mondo cinematografico e dello spettacolo a seguito della pandemia di Covid-19.

Si parte alla grande lunedì 7 alle ore 19.00 con l’incontro all’attrice e segretaria di produzione Cinzia Lettera, al produttore Gianni Pagliazzi, ai registi Vincenzo Procida e Ambrogio Crespi. A seguire, alle 21.00, tutto pronto per l’intervista all’attore Marco Leonardi che nel 2007 interpretò il ruolo di Maradona, el pibe de oro scomparso la scorsa settimana.

Mercoledì 9 alle ore 18.00, fissato l’incontro con gli attori Alessandro Haber, Enrico Lo Verso, Andrea Roncato e il regista Massimo Bonetti che parteciperà anche all’appuntamento previsto, nello stesso giorno, alle 21.00, con gli attori Sofia Milos, Gianclaudio Caretta e il regista Valter D’Errico.

Giovedì 10 dicembre, invece, alle 18.00 fissata l’intervista con Orazio Anania, Presidente dell’International Police Award, e con gli attori Enrico Colantoni, Yoon Joyce, Juan Fernandes. A seguire, alle ore 21.00, tutto pronto per un’intima e introspettiva chiacchierata con l’attore Lorenzo Flaherty.

Doppio appuntamento anche per l’11 dicembre dove, alle 18.00, avrà luogo l’incontro con l’attore e cantautore Andrea Rivera, mentre, alle 21.00, sarà ospite l’attrice Marine Galstyan.

Per il gran galà di sabato 12 dicembre, invece, sono ancora segreti i nomi degli ospiti che calcheranno il palcoscenico virtuale della 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno in cui verranno consegnati gli ambiti premi ai vincitori 2020. Non solo, la serata finale sarà arricchita e resa magica anche da momenti musicali e di spettacolo che vedranno la partecipazione di artisti la cui fama è riconosciuta, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale.