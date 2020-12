Il teatro a casa: il Verdi riparte con 15 spettacoli on line Il Massimo cittadino di Salerno “riapre le porte” agli spettatori

Un ricco cartellone di spettacoli ed eventi per far rivivere la magia del teatro anche da casa. L'arrivo del natale alza il sipario on line de “Le feste al Massimo” la kermesse artistica messa a punto dallo staff del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.

Il Massimo Cittadino “riapre le porte” agli spettatori vecchi e nuovi con un ricco cartellone di spettacoli natalizi che sarà proposto on line tra martedì 8 dicembre e giovedì 31 dicembre. Si parte da domani, martedì 8 dicembre alle 19 con “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa. Fiore all'occhiello della manifestazione sarà il grande concerto conclusivo di 31 dicembre alle ore 19 con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Daniel Oren.

15 spettacoli nei giorni delle feste con in cartellone Canti di Natale con il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, Galà Lirico con Fabio Sartori, Concerti Sinfonici, Jazz, “Fermarono i cieli” di Peppe Servillo, “Raffaello” di Vittorio Sgarbi e tanto altro ancora. Il cartellone, che vedrà protagonisti anche tanti artisti salernitani, è stato presentato questa mattina.

Antonio Marzullo, segretario artistico teatro Verdi Salerno “Il nostro obiettivo è quello di far ricominciare la vita culturale a Salerno. Un segnale di speranza e rinascita. Abbiamo un bel programma con alcune opere del '700 napoletano, con concerti anche di contaminazione jazz, protagonista sarà sicuramente l'orchestra filarmonica con un concentro che rispetterà tutte le norme Covid. Abbiamo fatto veramente il massimo.”

"Siamo particolarmente orgogliosi di poter mettere in scena questo cartellone grazie al sostegno del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Saranno feste particolari, come mai vissute prime. Non sarà possibile incontrarsi, né vivere i tanti appuntamenti popolari e culturali di grande successo nella nostra città come Luci d’Artista, il Capodanno in Piazza Amendola, il Concerto sotto l’Albero.

Grazie alla programmazione on line del Teatro Municipale Giuseppe Verdi puntiamo comunque ad offrire occasioni di svago ai concittadini ed ai tanti visitatori degli anni passati. Vogliamo creare comunità con spettacoli affascinanti. Al tempo stesso garantiamo anche un importante sostegno economico agli artisti ed a tutti i lavoratori dello spettacolo particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia." Ha commentato il primo cittadino Vincenzo Napoli.