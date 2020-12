Salerno, al teatro Verdi buona la prima per "Feste al Massimo" 30mila visualizzazioni per il "Maestro di Cappella", primo spettacolo on line del ricco cartellone

Buona la prima per "Feste al Massimo", il cartellone di spettacoli on line che il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, con il sostegno della Regione Campania, propone per tutto il mese di dicembre 2020.

La diretta streaming de "Il Maestro di Cappella" di Domenico Cimarosa, diretto da Paolo Bordogna con l'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno, ha totalizzato sulle varie piattaforme oltre trentamila visualizzazioni. Alla platea on line vanno poi aggiunti i telespettatori delle televisioni locali che hanno deciso di trasmettere in diretta tutto il ciclo di spettacoli. Anche altre emittenti, aderendo alla disponibilità offerta dal Comune di Salerno, stanno valutando di proporre gli spettacoli nel loro palinsesto e se ne darà puntuale informazione in caso positivo.

"Un risultato straordinario - dichiara il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - che dimostra il successo di una modalità di fruizione originale dell'arte che contribuisce creare una comunità tra i concittadini e coloro che visitavano Salerno in questi giorni di festa". Il prossimo appuntamento è in programma Venerdì 11 dicembre ore 20 dove sarà la volta di "Concerto per Violino e Orchestra", Direttore, Jacopo Sipari di Pescasseroli, Violino Solista, Salvatore Quaranta. Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

