Salerno, "Buon Natale in parole e musica...con la zampogna" Ecco l'evento in diretta social organizzato da "Le Cronache" con Antonio Giordano

Il Covid non ferma l'arte e la tradizione, ecco “Buon Natale in parole e musica... con la zampogna”, un evento per vivere la magia del Natale attraverso la meraviglia della zampogna. Antonio Giordano, della Compagnia Daltrocanto, sarà in diretta con il “Le Cronache”, martedì 22 dicembre ale ore 19, attraverso i profili social del quotidiano (facebook e sul canale youtube) per per augurare a tutti un buon natale. “Quanta bella maestosità c'è nella tradizione popolare e quanti cuori si possono riscaldare.” Aveva commentato l'artista durante l'ultimo “evento” organizzato a castel San Giorgio. “Non dobbiamo mai perdere la speranza, questo è il nostro messaggio”