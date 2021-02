Educazione all’imprenditorialità: il laboratorio al "Sabatini" Salerno, un progetto ambizioso per motivare i ragazzi alla creatività e innovazione

Il progetto “Officina Culturale & Multimediale” finanziato dal Ministero dell’Istruzione ell’Università e della Ricerca nell’ambito del P.O.N. Scuola 2014/2020, programma “Educazione all’Imprenditorialità” a titolarità del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno” ha l’obiettivo di promuove la creatività, l’innovazione e la propensione al lavoro autonomo. Le azioni di progetto tendono a sviluppare doti personali, competenze e conoscenze alla base di una mentalità e di un comportamento propositivo, avvicinando gli adolescenti al lavoro autonomo e alla micro imprenditorialità come possibile scelta professionale e di visione del futuro .

La visione strategica della Dirigente Scolastica del Sabatini Menna Dott.ssa Ester Andreola accompagna costantemente la crescita del potenziale giovanile del Liceo Salernitano orientandolo verso iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale ampliando l’offerta formativa verso tematiche innovative e utili al sistema economico e sociale meridionale.

Un gruppo di ragazzi motivati stanno testando con passione acquisendo competenze per l’avvio di nuove attività innovative e creative che riguardano lo sviluppo di marchi e brevetti, il settore fotografico, la cinematografia e il teatro, la moda, la danza, l’organizzazione di eventi culturali, l’allestimento di strutture innovative per la comunicazione, l’attività di designer, iniziative e attività editoriali.

Un progetto ambizioso e utile per gli alunni nell’attuale situazione sociale ideato e fortemente voluto dalla Prof.ssa Claudia Imbimbo che intende mettere al centro della vita economica e sociale i giovani studenti e la scuola con l’obiettivo di alimentare la crescita di nuovi talenti capaci di creare valore e lavoro a Salerno e provincia.

“....avere spirito di iniziativa e una propria visione, spiega il docente e coach Vincenzo Quagliano, significa possedere capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi e sapersi assumere delle responsabilità. Per un adolescente è una competenza fondamentale perché aiuta ad acquisire consapevolezza dell’ambiente in cui si vive, si studia e, soprattutto, si lavorerà. Senza di essa è più difficile cogliere le opportunità disponibili in base ai propri interessi, alle aspirazioni e a progettare il proprio futuro..…”