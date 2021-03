Salerno: tornano "I Mercoledì del Palazzo" Fino al prossimo luglio due volte al mese ciclo di talk su temi di attualità

Dopo aver inaugurato la stagione di eventi 2021, ritornano “I Mercoledì del Palazzo” digital edition che aprono nuovamente le porte di Palazzo Innovazione in una nuova dimensione “back to human” dove il fisico incontra il virtuale. Fino al prossimo luglio, per due volte al mese, il salotto dedicato agli speech nel cuore di Salerno accoglierà un ciclo di talk sui temi di attualità destinati ad offrire, ogni volta, scenari e prospettive possibili, in compagnia di ospiti d’eccezione. Per il secondo appuntamento, mercoledì 17 marzo, a partire dalle 14:30, in collaborazione con AIF Associazione Italiana Formatori e il Dipartimento di Scienze Ambientali, Management e Innovation Systems dell’Università degli Studi di Salerno, il Palazzo Innovazione ospita Veruscka Gennari, filosofa e studiosa delle culture organizzative e co-autrice del libro “Chief Happiness Officer. Il futuro è delle organizzazioni positive”: sfidando il modello organizzativo convenzionale, il sistema di valori, principi, credenze con cui oggi la maggior parte dei leader (manager, insegnanti, amministratori pubblici, politici, genitori, imprenditori), il Chief Happiness Officer costruisce il proprio approccio operativo, applicando l’intelligenza emotiva al mondo del lavoro. Intervistata da Mario Testa, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese DISA-MIS, in diretta on line, Veruscka ci guiderà alla scoperta della Scienza delle organizzazioni positive e di come sia utile diffondere, in ogni luogo di lavoro, una cultura della felicità e della positività sostenibile, intese come vere e proprie priorità strategiche per il benessere e il futuro tanto delle persone quanto dell’azienda. La Gennari, inoltre, ci racconterà del perché il CHO debba essere considerato, oggi, uno dei professionisti più innovativi per le aziende, oltre che ad un “complexity thinker” in grado, grazie alla sua profonda comprensione dei sistemi sociali e ad un attento sguardo agli scenari del futuro, di ottimizzare performance e business aziendale in un contesto di benessere e di felicità lavorativa.

I webinar andranno in onda sui canali social di Palazzo Innovazione.